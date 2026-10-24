الوكالة الوطنية للاعلام: سلسلة تفجيرات بالقرب من مدرسة المبرّات في الخيام

الرئيس عون من مرفأ طرابلس: لدينا ملء الثقة بالقضاء ولا تخافوا على السلم الاهلي

الرئيس عون من مرفأ طرابلس: لدينا ملء الثقة بالقضاء ولا تخافوا على السلم الاهلي

الرئيس عون من مرفأ طرابلس: لدينا اليوم فرصة ليكون مرفأ طرابلس من أهمّ المرافئ ومن واجبنا الوقوف إلى جانبكم ومساعدتكم والهدف تطوير هذا المرفأ ليكون مركزاً حيوياً واقتصادياً للمنطقة وللبنان ككلّ