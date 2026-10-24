رويترز: التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الطائف وينبع

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الرئيس جوزاف عون خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس: ما تقومون به ممتاز ويعطيكم العافية والأهم هو تأمين فرص عمل لأبناء المنطقة والقدرة تكمن في أن يُنجز الإنسان من لا شيء أمراً مهماً