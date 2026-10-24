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الداخلية اليمنية: مليشيا الحوثي قصفت بـ3صواريخ باليستية مقرّ خفر السواحل في العاصمة الموقتة عدن

آخر الأخبار
2026-10-24 | 11:10
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الداخلية اليمنية: مليشيا الحوثي قصفت بـ3صواريخ باليستية مقرّ خفر السواحل في العاصمة الموقتة عدن
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الداخلية اليمنية: مليشيا الحوثي قصفت بـ3صواريخ باليستية مقرّ خفر السواحل في العاصمة الموقتة عدن

 
 
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