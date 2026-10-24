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الحوثيون: استهدفنا مطار الملك فهد الدوليّ في الدمام ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية
آخر الأخبار
2026-10-24 | 12:09
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الحوثيون: استهدفنا مطار الملك فهد الدوليّ في الدمام ومطار نجران وقاعدة جوية في خميس مشيط في السعودية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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