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وكالة: الدفاع الجوي الإيراني يسقط مسيرة من طراز لوكاس قرب مدينة بندر عباس جنوب البلاد
آخر الأخبار
2026-10-25 | 03:18
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وكالة: الدفاع الجوي الإيراني يسقط مسيرة من طراز لوكاس قرب مدينة بندر عباس جنوب البلاد
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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