التحالف: اعتراض وتدمير 10 صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية

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الراعي: ماذا نفعل بالعائلة التي لم تعد قادرة على تأمين أبسط ضروراتها؟ ماذا نفعل بالشاب الذي يبحث عن عمل ومستقبل؟ ماذا نفعل بالمواطن الذي يشعر كل يوم أن الأعباء تلقى فوق كتفه؟ لقد أصبح الوضع الاجتماعي والمعيشي بالغ القصوة والمواطن هو الذي يدفع الثمن