قصف محمية برعشيت في قضاء بنت جبيل

مسؤول مطلع لرويترز: وسطاء قطريون في طهران اليوم سعيا لخفض حدة التوتر الإقليمي

مسؤول مطلع لرويترز: وسطاء قطريون في طهران اليوم سعيا لخفض حدة التوتر الإقليمي

مريض بحاجة ماسة إلى ٤ وحدات دم من فئة O- في مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم... للتبرع، التواصل على: 03973483