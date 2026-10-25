الجيش الإسرائيلي: قواتنا عملت الليلة الماضية على إغلاق منزلي منفذي عملية الخليل وسيتم هدمهما لاحقا

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية: استدعاء القائمة بالأعمال الأميركية بعد تصريحات من واشنطن مسيئة لليبيا

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية: استدعاء القائمة بالأعمال الأميركية بعد تصريحات من واشنطن مسيئة لليبيا

الدفاع المدني السعودي: إصابة شخصين جراء تساقط شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون في اليمن على كل من خميس مشيط وأحد رفيدة