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ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة
آخر الأخبار
2026-10-25 | 12:04
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ترامب: لا نعتزم الهجوم على إيران الليلة
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