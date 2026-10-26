مجلس الأمن القومي الإيراني: اجتماع في طهران يضم وزير الدفاع السعودي وقائد جيش باكستان ورئيس الاستخبارات التركي

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مجلس الأمن القومي الإيراني: الاجتماع يهدف لاتخاذ خطوة فعالة نحو بناء أمن إقليمي داخلي وهو مبادرة إيرانية نأمل أن تفضي إلى الاستقرار والسلام في المنطقة