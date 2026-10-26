وكيل وزارة الخارجية السعودية: اجتماع في طهران اليوم بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك ومسؤولين إيرانيين

وكيل وزارة الخارجية السعودية: زيارة وفد دول اتفاقية مكة لطهران تأتي ضمن جهود خفض التصعيد بين أطراف الأزمة

وكيل وزارة الخارجية السعودية: زيارة وفد دول اتفاقية مكة لطهران تأتي ضمن جهود خفض التصعيد بين أطراف الأزمة

مجلس الأمن القومي الإيراني: الاجتماع يهدف لاتخاذ خطوة فعالة نحو بناء أمن إقليمي داخلي وهو مبادرة إيرانية نأمل أن تفضي إلى الاستقرار والسلام في المنطقة