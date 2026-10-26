العاهل الأردني: قلنا إن الإرهابيين لن يفلتوا من العقاب ولن يفلت أي صاحب فكر يفرق بين الأردني والأردني

قيادة وحدات سنجار في العراق: نعلن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد لإنهاء الارتباط العسكري المستقل لقواتنا

قيادة وحدات سنجار في العراق: نعلن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد لإنهاء الارتباط العسكري المستقل لقواتنا

الخارجية الإيرانية: الاجتماع الرباعي في طهران يمكن أن يوفر الأرضية لتعاون أوسع في مجال ضمان الأمن الإقليمي