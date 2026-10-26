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الرئيس عون عرض مع النائب نعمة إفرام الوضع الداخلي والتطورات الإقليمية إضافة إلى ملف الكهرباء والإجراءات التي يُعمل عليها لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية وثمّ إفرام مواقف رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه

الرئيس عون عرض مع النائب نعمة إفرام الوضع الداخلي والتطورات الإقليمية إضافة إلى ملف الكهرباء والإجراءات التي يُعمل عليها لتحسين إنتاج الطاقة الكهربائية وثمّ إفرام مواقف رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة

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