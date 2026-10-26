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الكرملين: بوتين يجتمع بالرئيس الإيرانيّ وأمير قطر في موسكو غدًا
آخر الأخبار
2026-10-26 | 12:03
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الكرملين: بوتين يجتمع بالرئيس الإيرانيّ وأمير قطر في موسكو غدًا
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