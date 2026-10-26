مقتل خمسة "مدنيين من بينهم نساء وأطفال" جراء الغارات الأردنية على جنوب سوريا

سوريا: لم يكن هناك تنسيق مسبق قبل الغارات الجوية الأردنية

سوريا: لم يكن هناك تنسيق مسبق قبل الغارات الجوية الأردنية

رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل لـ عشرين 30: نتنياهو بعد الانتخابات سيكون أكثر قسوة وهذا واضح من الشراسة التي يتعامل بها