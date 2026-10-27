وزارة الدفاع الصومالية: قضينا على نحو 75 عنصرا من حركة الشباب خلال معارك في إقليم باي جنوب غربي البلاد

الخارجية الصينية بشأن الوضع في الشرق الأوسط: بكين سترسل مبعوثين إلى الدول ذات الصلة في المستقبل القريب

الخارجية الصينية بشأن الوضع في الشرق الأوسط: بكين سترسل مبعوثين إلى الدول ذات الصلة في المستقبل القريب

أ.ف.ب نقلا عن مصدر حكومي: مسيّرة لقوات الدعم السريع تستهدف محطة كهرباء في الخرطوم