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الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مدينة نجران

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2026-10-27 | 03:31
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الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مدينة نجران
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الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن مدينة نجران

 
 
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