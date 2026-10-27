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وزير أردني: الضربات أمس على جنوب سوريا استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية
آخر الأخبار
2026-10-27 | 04:33
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وزير أردني: الضربات أمس على جنوب سوريا استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية
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