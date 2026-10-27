الخارجية القطرية: على إيران إظهار حسن النوايا ووقف التهديدات ضد دول الخليج وفتح مضيق هرمز لتنجح جهود الوساطة

جابر بعد لقائه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان: الحكومة قرّرت إعطاء قروض ميسّرة بشأن الطاقة الشمسية فلبنان لديه ثروة هي الشمس ويجب الاستفادة منها وتحرير الناس من المولدات وسيكون هناك منحة من البنك الدولي وبدأنا اليوم بحوالي 20 مليون دولار من الخزينة

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