أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القناة 12 الإسرائيلية: لجنة الانتخابات تنفي الادعاءات بوجود تلاعب ممنهج في بطاقات تصويت

آخر الأخبار
2026-10-27 | 07:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القناة 12 الإسرائيلية: لجنة الانتخابات تنفي الادعاءات بوجود تلاعب ممنهج في بطاقات تصويت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
القناة 12 الإسرائيلية: لجنة الانتخابات تنفي الادعاءات بوجود تلاعب ممنهج في بطاقات تصويت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيلية:

الانتخابات

الادعاءات

بوجود

تلاعب

ممنهج

بطاقات

تصويت

LBCI التالي
موقع المرشد الإيراني: أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي التقى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي
رويترز: الحوثيون يعلنون شن هجوم على مصفاة رأس تنورة السعودية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:07

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: نسبة التصويت بلغت 55.7% حتى الساعة الرابعة عصرا

LBCI
آخر الأخبار
10:55

الدفاع المدنيّ السعوديّ: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مدينة الرياض بعد اعتراضهما وتدميرهما

LBCI
أخبار لبنان
10:50

رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة

LBCI
أمن وقضاء
10:49

توقيف سيدة بجرم سرقة و4 مطلوبين للقضاء...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:55

الدفاع المدنيّ السعوديّ: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مدينة الرياض بعد اعتراضهما وتدميرهما

LBCI
أخبار لبنان
10:50

رئيس الرابطة المارونية: نريد شرقاً لا تُقرعُ فيه أجراسُ الكنائس حداداً بل فرحاً بالحياة

LBCI
أخبار دولية
10:46

الانتخابات الإسرائيلية: نسب الاقتراع مقارنة بعام ٢٠٢٢ حتى الساعة الثانية ظهرًا

LBCI
آخر الأخبار
10:32

الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار أبها السعوديّ بطائرة مسيرة ولا تأكيد من المملكة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-09

بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-21

الأمن العام نظّم المرحلة الـ22 من خطة العودة الطوعية للسوريين

LBCI
أخبار دولية
08:27

السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا

LBCI
أخبار دولية
2026-09-30

طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:48

إسرائيل تنتخب… ومشاركة هي الأعلى منذ 1973

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:47

الإسرائيليون يصوتون في أول انتخابات منذ هجوم 7 أكتوبر 2023... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
09:44

بوتين يلتقي بزشكيان وأمير قطر في موسكو لبحث التعاون والطاقة

LBCI
أخبار دولية
08:27

السياسي الفلسطيني سعيد نفاع الـLBCI: للصوت العربي في الانتخابات الإسرائيلية وزنٌ كبيرٌ جدا

LBCI
أخبار دولية
08:17

قطر: على إيران إظهار حسن النوايا كي تنجح جهود الوساطة

LBCI
اقتصاد
08:13

جابر اجتمع مع وفد من البنك الدولي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
08:08

بشرى سارة من وزير الصحة: البدء بتغطية عمليات زرع القوقعة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات

LBCI
أخبار دولية
02:39

رئيس مركز الإحصاء والدراسات الاستراتيجية إيليا إيليا بشأن الإنتخابات الإسرائيلية: لا يمتلك أي معسكر 61 مقعدًا بمفرده

LBCI
أخبار دولية
01:23

فتح صناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
04:39

تعميم صورة مشتبه به باستدراج فتيات وتخديرهنّ والاعتداء عليهنّ وابتزازهنّ... هل من وقعت ضحيّته؟

LBCI
حال الطقس
04:10

الطقس متقلب وممطر...

LBCI
أخبار دولية
01:02

ترامب يرد على أوباما بسبب وصفه البيت الأبيض بمطعم تابع لـ"تشيزكيك فاكتوري": "قولك يوضح تماما لماذا كنت رئيسا رديئا"

LBCI
أمن وقضاء
05:48

مفرزة شواطئ الشمال توقف صيادًا بالديناميت بعد مطاردة بحرية قبالة كفرعبيدا - البترون

LBCI
أمن وقضاء
06:51

غادرت منزل جدّيها ولم تَعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

LBCI
رياضة
05:49

نتائج الكرة الذهبية 2026: الترتيب الكامل للفائزين وجميع الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مجزرة الاردن: هكذا سقط الشقيقان ونسيبهما في قبضة الأمن الأردني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More