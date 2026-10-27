لقاء جمع وزير الخارجية اللبناني بالسفير الكويتيّ وتأكيد الدعم

تشرّف وزير الخارجية يوسف رجي بتلبية دعوة سفير دولة الكويت لدى لبنان، محمد الشرجي، إلى مأدبة غداء جمعته بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، تبادلا خلالها الآراء عن الأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقال: “شكرتُ السفير الكويتي على حفاوة الاستقبال، ودول الخليج على دعمها للبنان وتقديرها لمواقف وزارة الخارجية في الدفاع عن سيادته وتعزيز مؤسساته. وشدّدتُ على مواصلة العمل لإعادة لبنان إلى موقعه الطبيعي بين أشقائه وأصدقائه، بعد سنوات من السياسات التي أبعدته عن محيطه العربيّ”.

وأكد تضامن لبنان مع دول الخليج في هذه المرحلة الدقيقة، وأهمية تضافر الجهود وتكثيف التنسيق لتجاوز التحديات الراهنة، بما يصون سيادة لبنان ويحفظ أمنه واستقراره.