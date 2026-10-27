وزيرة الجيوش الفرنسية: لم يُتخذ قرار بعد بشأن حجم مشاركة الإمارات في تطوير نسخة مُحدثة من الطائرة المقاتلة الفرنسية رافال

وزير الخارجية العراقي: اتصالات مع دول الخليج الست وإيران لعقد اجتماع مشترك مع العراق لتعزيز الأمن الإقليمي

وزير الخارجية العراقي: اتصالات مع دول الخليج الست وإيران لعقد اجتماع مشترك مع العراق لتعزيز الأمن الإقليمي

بزشكيان: لا حاجة للاعتماد على الولايات المتحدة لتسوية قضايا الشرق الأوسط وقادرون على حل كل المشكلات من دونها