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نتنياهو: إسرائيل أمام فرصة تاريخية للقضاء على التهديد الإيراني
آخر الأخبار
2026-10-27 | 21:18
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نتنياهو: إسرائيل أمام فرصة تاريخية للقضاء على التهديد الإيراني
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