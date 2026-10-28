مجلس الوزراء يعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس جلسة في السرايا الكبير للبحث في موضوع معالجة النفايات

وزير الخارجية الإيرانيّ: موردو ومستهلكو الغاز قلقون من أي مغامرة عسكرية في منطقة الخليج تحرض عليها إسرائيل إذ أن التداعيات ستكون مدمرة على الأسواق الدولية

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