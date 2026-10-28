الوكالة الوطنية للاعلام: اندلاع حريق كبير بين بلدتي سجد والريحان فرق الاطفاء في الدفاع المدني والهيئة الصحية الاسلامية تعمل على اخماده

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سلام: في المشتريات العامة سنفعّل الأفضلية للمنتج اللبناني ضمن القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء لأن الدولة التي لا تشتري من الصناعيّين فيها لا يمكن أن تطلب منهم أن يستثمروا داخلها