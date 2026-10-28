سلام: سنعتمد حوافز استثمارية مدروسة تستهدف الصناعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل وسنضع سياسات تشجع تصنيع المنتجات التي نستوردها بكميات كبيرة حيث تتوافر لدينا القدرة على إنتاجها بجودة وكلفة تنافسيتين

سلام: لبنان يمتلك رصيداً من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية ومستوىً تعليمياً يشهد له العالم وفي وقت تسعى شركات أوروبية وأميركية إلى تنويع مواقع إنتاجها يستطيع لبنان أن يقدّم نفسه قاعدة إقليمية الـOffshoring في الصناعات التكنولوجية

سلام: لبنان يمتلك رصيداً من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية ومستوىً تعليمياً يشهد له العالم وفي وقت تسعى شركات أوروبية وأميركية إلى تنويع مواقع إنتاجها يستطيع لبنان أن يقدّم نفسه قاعدة إقليمية الـOffshoring في الصناعات التكنولوجية

سلام: في المشتريات العامة سنفعّل الأفضلية للمنتج اللبناني ضمن القوانين والاتفاقيات المرعية الإجراء لأن الدولة التي لا تشتري من الصناعيّين فيها لا يمكن أن تطلب منهم أن يستثمروا داخلها