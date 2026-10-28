سلام: أعلن إطلاق برنامج وطني لتحفيز الإنتاج المحلي وإحلال المنتجات اللبنانية التنافسية محلّ المستورد منها بالتنسيق بين الوزارات المعنية وتشكيل آلية حكومية مشتركة لتعزيز الصادرات الصناعية ووضع برنامج لجذب الاستثمارات في الصناعات التكنولوجية

وزير الصناعة: الصناعيون يعرضون ما ينتحون وكل جناح في القاعة أبقى أنواره مضاءة رغم المآسي وجذور الأزمة يأتي من الاقتصاد القائم على الاستهلاك أكثر من الإنتاج

وزير الصناعة: الصناعيون يعرضون ما ينتحون وكل جناح في القاعة أبقى أنواره مضاءة رغم المآسي وجذور الأزمة يأتي من الاقتصاد القائم على الاستهلاك أكثر من الإنتاج

سلام: لبنان يمتلك رصيداً من الكفاءات الهندسية والتكنولوجية ومستوىً تعليمياً يشهد له العالم وفي وقت تسعى شركات أوروبية وأميركية إلى تنويع مواقع إنتاجها يستطيع لبنان أن يقدّم نفسه قاعدة إقليمية الـOffshoring في الصناعات التكنولوجية