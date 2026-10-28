وزير الصناعة: الخلل في الميزان التجاريّ ساهم في الأزمات الاقتصادية وأغفلنا عن أسس الاقتصاد المتين

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وزير الصناعة: الدول تعيد تنظيم علاقتها التجارية وتعتمد على الاتفاقيات والشراكات والعولمة لا تنتهي وعلى لبنان أن يجد مكانه في النظام الاقتصاديّ الجديد