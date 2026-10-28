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حزب الليكود: سنقدم للشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات مئات الإثباتات على سرقة الانتخابات في مراكز اقتراع عربية
آخر الأخبار
2026-10-28 | 11:34
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حزب الليكود: سنقدم للشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات مئات الإثباتات على سرقة الانتخابات في مراكز اقتراع عربية
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