القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 749 عملية خلال 24 ساعة استهدفت قدرات مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات

عراقجي: نواصل منح الدبلوماسية فرصة للنجاح وقواتنا على أهبة الاستعداد التام للدفاع عن البلاد

عراقجي: نواصل منح الدبلوماسية فرصة للنجاح وقواتنا على أهبة الاستعداد التام للدفاع عن البلاد

ترامب لأكسيوس: لم أفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة نتنياهو وسألقي نظرة على ذلك