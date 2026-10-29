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الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 1" شرق مضيق هرمز قبالة مدينة سيريك

آخر الأخبار
2026-10-29 | 00:52
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الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة مسيرة من طراز &quot;إم كيو 1&quot; شرق مضيق هرمز قبالة مدينة سيريك
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الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو 1" شرق مضيق هرمز قبالة مدينة سيريك

 
 
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