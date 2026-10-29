ريم العبلي رادوفان: الرئيس عون وحكومة الرئيس سلام ذات التوجّه الإصلاحي يعملان على جعل الدولة أكثر فعالية للحدّ من الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية وإرساء سياسة اجتماعية أكثر عدالة وجميعها مداميك لبداية جديدة وألمانيا تعوّل على هذا النهج

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ريم العبلي رادوفان من بعبدا: لقد كانت مباحثاتي مع الرئيس عون جيدة جدًا وبنّاءة بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الشعب اللبناني والحكومة ونحن نرى الإصلاحات التي تقدّمها الحكومة وسندعم هذا النهج وسنتابع التعاون التنموي من أجل دعم الحكومة