الرئيس جوزاف عون عرض مع الوزير والنائب السابق غازي العريضي الأوضاع العامة محلياً وإقليمياً في ضوء التطورات الأخيرة

التالي

امال شحادة: رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس قال إن الحفاظ على نزاهة الانتخابات وسيادة القانون واجب مدني وديمقراطي رفعناه شعارًا لنا ولا تربط القائمة العربية الموحدة أي علاقة بالقضية المذكورة أو بقضايا أخرى