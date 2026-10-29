لجنة الانتخابات الإسرائيلية: انتخابات الكنيست جرت وفق القانون ولا أساس للادعاءات بشأن مساس ممنهج بنزاهتها

وزير الاقتصاد عقب جولة رقابية لمتابعة المخالفات لحماية حقوق المستهلك: مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون بدوريات دائما وقمنا بـ20 ألف كشف ميداني منذ بداية السنة

وزير الاقتصاد عقب جولة رقابية لمتابعة المخالفات لحماية حقوق المستهلك: مراقبو وزارة الاقتصاد يقومون بدوريات دائما وقمنا بـ20 ألف كشف ميداني منذ بداية السنة

أ.ف.ب: الحوثيون يقولون إن 12 شخصا قتلوا بقصف سعودي على منزلين في غرب اليمن