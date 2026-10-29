إير فرانس: تعليق الرحلات من دبي وإليها حتى 7 تشرين الثاني

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وزير الصحة أطلع الرئيس عون على شؤون الوزارة والخطوات التي تتّخذها في ملف تسجيل الدواء ووقف عمل الشركات التي لا تستوفي الشروط كما عرض أبرز الإجراءات الإصلاحية التي تمّ اعتمادها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية