صندوق النقد: الحكومة العراقية كانت تواجه قيودا تمويلية حادة حتى قبل اندلاع الحرب على إيران

صندوق النقد الدولي: نعمل على تعزيز شراكتنا مع العراق ونتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بشكل ملحوظ في عام 2026 قبل أن يعاود النمو في العام التالي

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