أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
The Sports Show by BetArabia
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جلسة حكومية وبحث في مبادئ ينبغي اعتمادها لمعالجة ملف النفايات

آخر الأخبار
2026-10-29 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جلسة حكومية وبحث في مبادئ ينبغي اعتمادها لمعالجة ملف النفايات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جلسة حكومية وبحث في مبادئ ينبغي اعتمادها لمعالجة ملف النفايات

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير.

 

وعرض رئيس مجلس الانماء والاعمار ورئيس الهيئة الوطنية ملف النفايات الصلبة، وعليه أكد المجلس المبادئ الأساسية التي ينبغي اعتمادها لمعالجة هذا الملف، وفقاً للاستراتيجية:

وهي اولا: تقليص وتخفيف كمية النفايات، ثانيًا، تعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، ثالثا : استخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، رابعا :معالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف، خامسا : انتاج الوقود البديل، سادسا :التخلص من المرفوضات والعوامد الخامدة عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة، مع مراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة الرماد المتطاير وكلفة إنتاج الطاقة.

 

على أن تعتمد المعالجة الوطنية للنفايات مبدأ اللامركزية، بما يكرّس دوراً محورياً للبلديات، بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.

 

مع ضرورة تشجيع المعالجة من خلال اعتماد صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما صيغة البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، لكونها لا ترتّب أي أعباء استثمارية على الدولة.

 

وطلب المجلس من الوزراء المعنيين، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، العودة خلال مهلة أقصاها أسبوعان باقتراحات ملموسة في هذا الشأن، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول المقترحة للمشكلات الراهنة التي تعاني منها بعض المناطق، وذلك في جلسة ثانية.

 

وردا على سؤال حول طرح وزير العدل احالة مسألة ضبط المتفجرات الى المجلس العدلي قال وزير الاعلام بول مرقص: " أن وزير العدل طرح الأمر خلال الجلسة، وكان موقف رئيس مجلس الوزراء واضحاً بأن هذه الجلسة مخصصة حصراً لبحث  كيفية معالجة ملف النفايات.

 

وأضاف: أن رئيس الحكومة أكّد أن الموضوع يتابع وسيبت به وفقاً لمقتضيات تقدّم التحقيق المستمر حاليا. فهذا الموضوع دائم المتابعة، ولم يحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء."

 

 وردا على سؤال حول المخاوف من  تطور مقاطعة وزراء القوات الى أزمة حكومية أعلن الوزير مرقص: لم يبحث هذا الأمر تحديدا  في جلسة اليوم. وما عرضته هو مقررات مجلس الوزراء، وليس رأياً شخصياً. 

 

وأكد الوزير مرقص أنّ جلسة اليوم لم تتناول أي بند آخر سوى ملف النفايات، وعندما طرح  وزير العدل  موضوع  المتفجرات كان جواب دولة الرئيس واضحا بأن هذا البند لم يحذف من جدول أعمال اي جلسة من مجلس الوزراء، وهو قيد المتابعة للبت به طالما أن التحقيق يتقدم، ويعود في ضوء ذلك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.

 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أخبار لبنان

آخر الأخبار

حكومية

مبادئ

ينبغي

اعتمادها

لمعالجة

النفايات

LBCI التالي
رئيس البرلمان الإيراني: إيران أوضحت شروطها للوسطاء مرارا وبشكل واضح
أ.ف.ب: دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-07

البستاني من السراي الحكومي: لمعالجة ملف رسوم النفايات من خلال حلول تمويلية لا تتضمّن ضرائب جديدة

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-28

مجلس الوزراء يعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس جلسة في السرايا الكبير للبحث في موضوع معالجة النفايات

LBCI
أخبار لبنان
16:50

وزراء "القوات" يقاطعون جلسة النفايات ويطالبون بإحالة ملف متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي

LBCI
خبر عاجل
2026-10-22

الرئيس سلام: في ما يتعلّق بمعالجة النفايات وإن كان علينا التصدّي اليوم للمسائل العاجلة فإن ذلك لا يعفينا من ضرورة البحث في مسألة معالجة النفايات بصورة شاملة ومن مختلف جوانبها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:24

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: قائد القيادة المركزية أطلع ترمب الخميس على خيارات عسكرية متعلقة بإيران

LBCI
أخبار دولية
15:21

وزير الدفاع الأميركيّ أقال جنرال في الجيش الأميركيّ

LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-04-11

مشهد الإستهدافات في العباسية

LBCI
صحة وتغذية
2026-09-01

النوم لساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع قد يكون مفيدًا للقلب… دراسة جديدة تكشف

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-01

بلدة القليلة في قضاء صور تتعرض لقصف مدفعيّ إسرائيليّ

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-08

جولة للـLBCI تكشف وضع مبنى التبانة قبل انهياره

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:44

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

انطلاق برنامج حواريّ أسبوعيّ يفتح قضايا تهمّ اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

حقوق العاملات الأجانب في لبنان تواجه تحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

محامية النصب والإحتيال والتزوير... في قبضة قوى الأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

في قطر... محادثات صدي إيجابية والحماسة اللبنانية تحتاح إلى تسريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

الإقليم يتأرجح بين التهديد بالحرب ومحاولات إحياء التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

ما قصة "راعم غيت" في الإنتخابات الإسرائيلية؟ وكيف ردت قطر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

"نتنياهو وينه؟" قاصران يجولان في القنطرة المحتلة ويعودان إلى التحقيق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:46

مقدمة النشرة المسائية 29-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:41

بعد فقدان الاتصال به... العثور على الأب سمير ضو مقتولًا

LBCI
أخبار لبنان
08:16

"الداخلية" و"السياحة" تحدّدان سقف تعرفة ركن السيارات بـ500 ألف ليرة وبدل الخدمة في مؤسسات الإقامة بـ900 ألف ليرة

LBCI
أمن وقضاء
08:23

ضبط كميات من المتفجرات والأسلحة الحربية والذخائر والقنابل داخل منزل في طرابلس... هذا ما أعلنه الأمن العام

LBCI
أخبار لبنان
08:53

كهرباء لبنان: عطل في سنترالات الهاتف المغذية لمركز التحكم الموقت في محطة الجمهور أدى إلى الانقطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
03:30

وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:11

الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

LBCI
أخبار لبنان
00:30

أسرار الصحف 29-10-2026

LBCI
خبر عاجل
05:37

امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More