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مسؤول مطلع لرويترز: تم تنسيق محادثات الوساطة مع أميركا
آخر الأخبار
2026-10-30 | 02:38
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مسؤول مطلع لرويترز: تم تنسيق محادثات الوساطة مع أميركا
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