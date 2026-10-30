مسؤول مطلع لرويترز: تم تنسيق محادثات الوساطة مع أميركا

الخارجية الصينية: سلطان عُمان سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الأول والثاني من تشرين الثاني

الخارجية الصينية: سلطان عُمان سيقوم بزيارة دولة إلى الصين في الأول والثاني من تشرين الثاني

مسؤول مطلع لرويترز: عودة الوسطاء القطريين إلى طهران اليوم في إطار مساعي التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران