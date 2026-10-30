وسائل إعلام تابعة للحوثيين: غارات جوية استهدفت مديرية ماهلية في مأرب وحيفان في تعز وحويشان بالجوف

حزب قوة يهودية: اجتماع نتنياهو وبن غفير بحث الحفاظ على الحكم ومنع تشكيل حكومة يسار مدعومة من جهات تؤيد الإرهاب

حزب قوة يهودية: اجتماع نتنياهو وبن غفير بحث الحفاظ على الحكم ومنع تشكيل حكومة يسار مدعومة من جهات تؤيد الإرهاب

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: نتنياهو يجتمع مع بن غفير في محاولة لعرقلة تشكيل معسكر التغيير حكومة أقلية