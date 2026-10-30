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o
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رئيس مجلس السيادة السوداني: نقترح على روسيا إنشاء منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر
آخر الأخبار
2026-10-30 | 06:33
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رئيس مجلس السيادة السوداني: نقترح على روسيا إنشاء منطقة اقتصادية حرة على البحر الأحمر
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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