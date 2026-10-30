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رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينزل 3% إلى 3908.13 دولارا للأونصة

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2026-10-30 | 10:33
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رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينزل 3% إلى 3908.13 دولارا للأونصة
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رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينزل 3% إلى 3908.13 دولارا للأونصة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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