رويترز: الذهب يمدد خسائره في المعاملات الفورية وينزل 3% إلى 3908.13 دولارا للأونصة

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عباس الحلبي خلال حفل تدشين جهاز تصوير بالرنيم المغناطيسي الجديد في مستشفى عين وزين مقدم هبة من دولة قطر: ما كان ذلك ليتحقق لولا السعي الدائم لوليد جنبلاط الذي يضع مستشفى عين وزين في سلّم اهتماماته والشكر والعرفان أيضا لتيمور جنبلاط ولهادي أبو الحسن