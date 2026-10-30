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التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

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2026-10-30 | 11:54
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التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية
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التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

 
 
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