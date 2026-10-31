رجي من المنامة: قرارات حصر السلاح بيد الدولة وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ليست مجرّد مواقف سياسية أو إعلانات نوايا

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رجي من المنامة: لبنان لن يقبل بعد اليوم بأن تُستخدم أراضيه منصّةً لتهديد أمن أشقائه العرب أو أن يتحوّل إلى خطّ دفاع متقدّم عن مصالح دول أخرى