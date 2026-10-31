مسؤول لرويترز: فريق الوساطة القطري على اتصال دائم مع المفاوضين الأميركيين طوال فترة المحادثات

الوكالة الوطنية: انفجار "درون" في منزلين في ميفدون من دون وقوع إصابات

الوكالة الوطنية: انفجار "درون" في منزلين في ميفدون من دون وقوع إصابات

مسؤول لرويترز: المفاوضون الإيرانيون في الدوحة لمواصلة المحادثات مع الوسطاء القطريين بعد جولة استمرت لأكثر من 12 ساعة في طهران أمس وذلك في إطار الجهود المستمرة لإنهاء الحرب