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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية جرف في القنطرة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة

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2026-10-31 | 10:00
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية جرف في القنطرة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة
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الوكالة الوطنية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية جرف في القنطرة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة

 
 
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