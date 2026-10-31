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القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1119 عملية في الساعات الماضية استهدفت قادة وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي

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2026-10-31 | 10:26
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القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1119 عملية في الساعات الماضية استهدفت قادة وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي
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القوات الحكومية اليمنية: نفذنا 1119 عملية في الساعات الماضية استهدفت قادة وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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