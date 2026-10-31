جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: حصلنا على معلومات من واشنطن عن التحضير لهجوم إرهابي في موسكو وبدأنا اتخاذ إجراءات

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي عمد بالإضافة الى أعمال التفجير المستمرة الى استحداث عدد من الطرقات بالجبال والاودية بالقطاعين الغربي والاوسط والتي تربط مراكزه العسكرية التي انشأها بعد الاحتلال

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