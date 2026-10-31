روبيو: أميركا منفتحة على حل دبلوماسي للحرب مع إيران

روبيو: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران

روبيو: ترامب لم يتخذ قرارا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران

روبيو: لا أعلم ما إذا كان هناك إطار زمني للمحادثات التي تقودها قطر