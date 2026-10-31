قصف أطراف بلدة برعشيت

رضائي: لم يتخذ أي قرار جديد بشأن تغيير عقيدتنا النووية لكن يدور نقاش حول ما إذا كان ينبغي لنا الإبقاء على العقيدة نفسها إذا اندلعت الحرب مجددا

السابق