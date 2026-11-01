ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن إيران بعدما دمرنا قواتها البحرية والجوية ودفاعاتها المضادة للطائرات

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ترامب: يمكننا التعامل مع الموقع أو الموقعين المتبقيين في إيران خلال 10 دقائق وموقع جبل الفأس يعتبر من المواقع الإيرانية التي يتعين علينا التعامل معها ويمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة